Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen in der Region setzen während der Corona-Krise verstärkt auf Digitalangebote. So bietet beispielsweise die Volkshochschule Ulm einige Kurse ab sofort per Internet an. Klavier, Gitarre oder Flöte spielen lernen, das können angemeldete Teilnehmer jetzt online fortsetzen. Weitere vh-Angebote sollen nächste Woche starten, beispielsweise "Deutsch als Fremdsprache" sowie drei Kurse aus dem Bereich Gesundheit. Eine Digitale Lernplattform hat auch die städtische Musikschule Ehingen freigeschaltet. Das Museum Villa Rot in Burgrieden präsentiert Teile der aktuellen Ausstellung im Internet: Es zeigt für den Zeitraum der Schließung auf seiner Website eine Zusammenstellung künstlerischer Videos.