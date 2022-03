per Mail teilen

Eine Kuh hat am Freitag mehrere Vorgärten in einem Wohngebiet in Wallerstein im Kreis Donau-Ries verwüstet. Wie die Polizei mitteilte, war die Kuh namens "Hilde" aus einer nahegelegenen Weide ausgebrochen. Das Tier verursachte einen Schaden von rund 2.000 Euro. Es konnte erst nach einer Stunde wieder eingefangen werden, als ein Bulle als Lockvogel hinzugeholt wurde.