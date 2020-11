Eine entlaufene junge Kuh hat am Montagabend für einen größeren Polizeieinsatz in Neu-Ulm gesorgt. Das Tier war aus einem Stall im Stadtteil Jedelhausen ausgebüxt. Da in der Nähe mehrere Straßen und die A7 verlaufen, suchten mehrere Streifenwagen, Jäger und die Feuerwehr nach dem Rind. Sie fingen es unverletzt in der Nähe des Nachbarortes Hausen wieder ein. Das Tier hatte auf seiner Erkundungstour lediglich einen Gartenzaun beschädigt.