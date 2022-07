Zwei KI-Champions in Ulm und Aalen

per Mail teilen

Ein Unternehmen aus Ulm und die Hochschule Aalen haben am Mittwoch vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium Auszeichnungen als KI-Champions erhalten. Damit werden ihre innovativen Lösungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz gewürdigt. An der Hochschule Aalen gilt die KI-Lösung des Zentrums für Optische Technologien als wegweisend. Mit dem neuen Verfahren können bei der Politur von EUV-Lithographie-Komponenten höchste Genauigkeiten erzielt werden. Damit gibt es weniger Ausschuss und weniger Nachbearbeitung. Zu den insgesamt neun Preisträgern im Land gehört auch die aurivus GmbH in Ulm, ein Softwareunternehmen, das sich auf die Modellierung von Gebäuden spezialisiert hat und mithilfe Künstlicher Intelligenz Projekte von noch größerem Umfang umsetzt.