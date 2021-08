per Mail teilen

Das Parken in Ulm an öffentlichen Straßen und Plätzen wird ab September teurer und kostet überall gleich viel. Die Stadt verfolgt mit der Preiserhöhung vor allem ein Ziel.

Wer sein Auto in Ulm abstellt, bezahlt künftig pro Stunde 2,50 Euro. Parken unter freiem Himmel ist dann teurer, als in den Parkhäusern. Der Ulmer Gemeinderat hatte die neuen Tarife bereits Ende Juni beschlossen. Zum Vergleich: Im zentralen Parkhaus Am Rathaus kostet eine Stunde tagsüber 1,80 Euro.

Stadt will weniger Parksuchverkehr in Ulm

Die Stadt hätte gerne, dass Autos nach Möglichkeit in Parkhäusern unterkommen und der sogenannte Parksuchverkehr weniger wird. Letztlich soll das zur "Aufenthaltsqualität und der damit verbundenen verbesserten Lebensqualität" beitragen, schreibt die Stadt. Um das zu erreichen, will sie auch Parkplätze an öffentlichen Straßen und Plätzen streichen.

Die neuen Parkgebühren in Ulm auf einen Blick Zwölf Minuten kosten 50 Cent

Eine Stunde kostet 2,50 Euro

Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden

Ausnahme: Am Hauptbahnhof darf maximal 30 Minuten geparkt werden

Parkscheine müssen montags bis samstags zwischen 9 und 20 Uhr gelöst werden

Die neuen Tarif gelten auch für Parkscheine, die per Handy gelöst werden

Parkgebühren in Ulm bislang Flickenteppich

Bislang glichen die Parkgebühren in Ulm einem Flickenteppich: Es gab laut Stadt 19 Tarife an Parkscheinautomaten. Im kommenden Jahr sollen sich allerdings erneut einige Regeln ändern. Parkscheine müssen dann zwischen 9 und 22 Uhr gelöst werden. Und: Fast alle oberirdischen Parkplätze stehen dann auch Anwohnern zur Verfügung.