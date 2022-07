Seniorenheime künftig mit Kühlung

Wenn Seniorenheime neu gebaut werden, müssen sie eine Kühlung haben. Zu diesem Schluss kommen die Betreiber der kreiseigenen Heime im Landkreis Günzburg angesichts der Hitze. Bereits in vergangenen Hitzewellen habe sich gezeigt, dass die reine Beschattung von Gebäuden nicht mehr ausreiche, heißt es in der Mitteilung des Landkreises Günzburg. Durch die gute Dämmung bleibe die Wärme sehr lange in den Räumen. In Neubauten müsse deshalb eine Kühlung eingebaut werden. Aktuell sorgt laut Mitteilung das Personal in den Pflegeheimen dafür, dass Bewohnerinnen und Bewohner viel trinken, sich im Schatten aufhalten und sich nicht anstrengen.