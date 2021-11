Neuer Impfstützpunkt auf dem Ulmer Messegelände geplant

per Mail teilen

In den Kommunen werden Anlaufstellen für das Impfen wiederaufgebaut. In Ulm soll ein neuer Impfstützpunkt dort errichtet werden, wo bis vor zwei Monaten noch ein zentrales Impfzentrum stand.

Professor Bernd Kühlmuß war damals der Leiter des Impfzentrums und ist auch jetzt mit der Aufgabe betraut, den neuen Impfstützpunkt aufzubauen.

Bernd Kühlmuß ist Professor für Gesundheitswissenschaften an der Dualen Hochschule Heidenheim. Zugleich ist er im Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes im Kreisverband Ulm und Berater des Sozialministeriums. SWR

SWR: In Ulm soll der neue Impfstützpunkt dort aufgebaut werden, wo das zentrale Impfzentrum stand. Herr Kühlmuß, wie ist denn jetzt der Stand der Dinge?

Bernd Kühlmuß: Im Moment ist es tatsächlich auch wieder in Planung, das wiederzueröffnen. Aber nicht mehr mit dem Wort "Impfzentrum", sondern "Regionaler Impfstützpunkt". Es ist ein Vorschlag unseres Landrats und unseres Oberbürgermeisters, der Herren Scheffold und Czisch, an das Sozialministerium, nachdem das Sozialministerium bei den Landräten und Oberbürgermeistern um Vorschläge gebeten hatte. Das wäre also unser Vorschlag, diese Einrichtung wiederzueröffnen.

Erst haben Sie ein Riesenimpfzentrum aufgebaut, dann haben Sie es wieder abgebaut. Jetzt kommt der Wiederaufbau. Ist das nicht extrem frustrierend für Sie?

Das ist extrem frustrierend für uns alle, die wir viel Herzblut reingesteckt haben und dieses erfolgreiche Modell gesehen haben. Sie müssen wissen, ein Impfzentrum zu schließen, das war folgerichtig, als keine Nachfrage mehr da war. Es aber abzubauen, war - nicht nur im Nachhinein sondern auch auch in der direkten Betrachtung - nicht richtig. Davor haben wir auch gewarnt, das zu machen. Denn wir haben vier Szenarien betrachtet, die man vorher klären müsste, bevor man es abbaut. Das hat man leider nicht getan. Und deshalb sind wir leider in der Situation, in der wir nun sind.

Im Moment sind ja auch schon einige Teams unterwegs im Raum Ulm / Heidenheim. Wie kommen die denn voran mit dem Impfen?

Die kommen sehr gut voran. Das Problem ist ja nicht, dass wir jetzt wie im September nicht mehr nachgefragt sind, sondern wir sind zu stark nachgefragt. Wir haben konkret auch sehr viele Probleme. Wir haben auch Informationen von den Ortspolizeibehörden, dass wir so bitte nicht weitermachen sollen. Denn wenn wir Impftermine bekanntgeben, warten teilweise, bevor wir mit dem Impfteam dort sind, mehrere hundert Menschen und blockieren den Straßenverkehr, Einkaufszentren. Es läuft teilweise sehr unkoordiniert, sodass wir jetzt ganz aktuell zu einem Terminvergabesystem zurückkehren müssen.

Das läuft dann wieder online oder telefonisch oder wie wird das gehen?

Wir werden dieses Mal ein eigenes System einführen, das einfacher ist. Tatsächlich wird das online sein und nicht telefonisch. Und deshalb auch unsere Bitte hier schon an alle Menschen: Helfen Sie denen, die das online nicht machen können. Aber auch hier gleich der Hinweis: Wir sind ja nicht alleine beim Impfen, sondern wir als Impfteams sind ja nur subsidiär tätig. Das heißt, wir arbeiten ja nur da, wo es die, die eigentlich sollen, wollen und müssen, nämlich die niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte, nicht können. Dort treten wir zusätzlich in Erscheinung. Das ist momentan sehr stark der Fall. Und wir planen jetzt hier in dieser Region Ulm / Alb-Donau mit zusätzlichen etwa 20.000 Impfungen pro Woche, die wir anbieten können.