Das überhitzte Ladekabel eines Akku-Handstaubsaugers hat am Montag in einem Mehrfamilienhaus in Leinzell (Ostalbkreis) zu einen Küchenbrand geführt. Laut Polizei hatte ein Nachbar den Rauchmelder gehört und war mit seinem Schlüssel in die Wohnung gelangt. Der Mann löschte den Brand in der Küche. Er und zwei weitere Hausbewohner kamen mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.