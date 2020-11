Unverpackt-Mobil in Ulm, Blaubeuren, Erbach und Neu-Ulm unterwegs

Trend aus den Städten schwappt aufs Land Unverpackt-Mobil in Ulm, Blaubeuren, Erbach und Neu-Ulm unterwegs

In immer mehr Städten können sich Kunden in einem Unverpackt-Laden ihre Waren direkt in Behälter abfüllen. Alles ohne Plastikverpackung. Wer auf dem Land lebt, der müsste dafür aber weite Wege gehen. Ein Student aus Blaubeuren Asch hat dafür jetzt eine Lösung. Er fährt mit dem Unverpackt-Mobil übers Land.