In Staig (Alb-Donau-Kreis) sorgt im Moment ein winziges Pferd für große Freude. Ein zwei Wochen altes Minishetty-Fohlen erobert die Herzen der Dorfbewohner – besonders die der Kinder.

Dauer 1:02 min Mini-Fohlen begeistert in Staig die Dorfbewohner Video herunterladen (2,5 MB | MP4)

Pico – so heißt der kleine stolze Hengst, der mit wehender Mähne über die Koppel galoppiert. Mutig und ein bisschen staksig umrundet das gescheckte Fohlen eine Zwergziege, um dann schnell an der Seite seiner Mutter Mike Schutz zu suchen. Sicher ist sicher.

SWR Verena Hussong

Seiner Besitzerin, Michaela Rampf, geht Pico gerade mal bis an die Knie. Er hat eine braune Mutter – er selbst ist weiß und hat schwarze Punkte. Das hat der Mini-Hengst von seinem Papa, meint Manuela Rampf. Sie hat mehrere Minishettys. Zwei Stuten erwarten weiteren winzigen Nachwuchs. Pico ist allerdings momentan die Attraktion im Ort.

Vor allem Kinder lieben Pico

Vor allem die vielen kleinen Kinder aus Staig-Weinstetten, die am Zaun der Koppel stehen und Pico und die anderen Minishettys, die Zwergziegen und Schafe auf der Weide beobachten, sind begeistert. Der Hengst, der kleiner ist als sie, ist der absolute Liebling von Leonie und Laura, erzählen ihre Eltern, Tanja und Manuel Kurasch. Zwei bis drei Mal am Tag kämen sie zur Wiese, um zu schauen, was Pico treibe. Jetzt, wo der Kindergarten geschlossen habe, sei das Mini-Pony ein Lichtblick, Balsam für die Seele.

Mini-Pferde aus königlicher Zucht

Pico hat sich inzwischen erschöpft vom Springen und Galoppieren auf die Wiese gelegt und schläft ein bisschen. Minishettys werden nicht größer als 87 Zentimeter. Sie wurden unter anderem in der königlichen Zucht von Königin Victoria in England auf ihre heutige Form gezüchtet. Ihre etwas größeren Verwandten von den Shetlandinseln wurden früher als Gruben-Ponys im Bergbau eingesetzt und als Reitpferde für Kinder. Bei Michaela Rampf sind die Minishettys effiziente Rasenmäher.