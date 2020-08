per Mail teilen

Sie hatten sich nach ihrem Kroatien-Urlaub auf Corona testen lassen, die Diagnose kam aber mit einer Woche Verzögerung. Jetzt ist klar: Vier junge Männer aus Langenau haben sich im Urlaub infiziert.

Hier an der Rastanlage Hochfelln ließen sich auch die Kroatien-Urlauber aus Langenau testen. dpa Bildfunk picture alliance/Sven Hoppe/dpa

Die Männer aus Langenau (Alb-Donau-Kreis) hatten sich auf der Heimreise an der deutsch-österreichischen Grenze auf Corona testen lassen. Sie gehören allerdings zu den rund 1.000 Menschen, die wegen einer Panne bei der Datenverarbeitung in Bayern erst sehr spät von ihrer Infektion erfuhren. Auch weitere Reiserückkehrer aus Langenau sind betroffen

Anruf am Freitag - "Corona-Test positiv"

Wie Langenaus Bürgermeister Daniel Salemi (parteilos) dem SWR sagte, habe ein Betroffener am Freitag vorige Woche angerufen. Der junge Mann habe am Abend zuvor von den bayerischen Gesundheitsbehörden das Testergebnis erfahren: Danach sei klar gewesen, dass sie an der Teststation "Hochfelln Nord" positiv getestet worden waren. Bis die Männer das Ergebnis allerdings erfuhren, waren sie schon eine knappe Woche wieder zurück.

Corona-Regeln gelten auch in Kroatien (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Seither hatten die Betroffenen auch wieder verschiedenste Kontakte. Denn den Männern war laut Bürgermeister an der Teststation gesagt worden, wenn sie nach einigen Tagen nichts hören würden, wäre alles in Ordnung. Einige seien dann auch wieder zur Arbeit gegangen.

Schwierige Kontakt-Rückverfolgung

Die Stadt muss nun die Kontakte nachverfolgen, so Salemi weiter. Die bislang bekannten Kontakpersonen wurden ebenfalls unter Quarantäne gestellt. Allerdings sei es schwierig, sämtliche Kontakte der Männer nachzuvollziehen, weil schon sehr viel Zeit verstrichen sei. Das Rathaus arbeitet eng mit dem Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises zusammen.

Der Langenauer Bürgermeister hat selbst schon eine Corona-Infektion hinter sich, einschließlich Krankenhausaufenthalt und Lungenentzündung. Er hofft, dass sich auch Urlauber im Ausland an die Corona-Regeln halten.