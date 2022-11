In einem offenen Brief kritisiert der Förderverein Eiszeitkunst, dass das Land zu wenig Verantwortung für den Archäopark Niederstotzingen übernimmt. Das werde dem UNESCO-Welterbe nicht gerecht.

Der Förderverein Eiszeitkunst im Lonetal mit Sitz in Heidenheim kritisiert in einem offenen Brief das Land wegen der mangelnden Unterstützung des Archäoparks in Niederstotzingen im Kreis Heidenheim. Die Worte des früheren Heidenheimer Landrats Hermann Mader und anderer Förderer des Archäoparks sind deutlich: Die zögerliche Vorlage eines Angebots und letztlich dessen magerer Umfang zeigten, dass das Land kein Interesse am Welterbe und am Archäopark habe.

Beitrag des Landes "Affront" gegen Stadt und Förderer des Archäoparks

35.000 Euro jährlich hatte das Land in Aussicht gestellt. In dem offenen Brief heißt es, die Landesregierung kenne die Kosten, die die Stadt Niederstotzingen zu tragen habe. "Die im Angebot vorgesehene Miete des Landes für eine Teilfläche des Archäoparks ist für den Weiterbetrieb in einer für die Öffentlichkeit attraktiven Weise nicht ausreichend." Das finanzielle Angebot des Landes sei ein Affront gegen die Stadt, die Förderer des Archäoparks, aber auch gegen die ehrenamtlich Tätigen, heißt es in dem Brief. Der Förderverein könne die Unterstützung des Betriebs nicht mehr leisten, Sponsoren hätten sich zurückgezogen.

Die in der Schatzkammer des Archäoparks ausgestellten Orginal-Artefakte, Mammut und Löwe, seien ein elementarer Bestandteil des Archäoparks. "Sie sind dessen Alleinstellungsmerkmal." Dies sei in einem Kabinettsbeschluss der Landesregierung auch geregelt worden. "Eine Trennung zwischen dem Schaffensort und dem Ort der Präsentation verbietet sich", heißt es in dem Brief. Die Originale müssten auch künftig an dem Ort präsentiert werden, an dem sie vor 40.000 Jahren geschaffen wurden. Dies müsse in einem angemessenen Rahmen geschehen.

Der ehemalige Heidenheimer Landrat Hermann Mader fordert, dass Mammut und Löwe im Archäopark bleiben.

Die Verfasserinnen und Verfasser des offenen Briefs gehen davon aus, dass sich mit der angekündigten jährlichen Summe eine Schließung des Archäoparks kaum verhindern ließe und stellen die Frage, welche Vorstellungen, Pläne und Konzepte das Land dann für die Zeit danach habe. Und sie fragen weiter: "Übernimmt das Land Baden-Württemberg die Verantwortung, wenn der Status UNESCO-Welterbe verloren geht?"

Nach aktuellem Stand schließt der Archäopark Vogelherd in Niederstotzingen nach den baden-württembergischen Herbstferien am 6. November.