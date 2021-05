SPD-Politiker Rüdiger Weiß aus Nordrhein-Westfalen steht in der Kritik, weil er in einem Brief mit Landtags-Briefkopf von einem Reisevermittler in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) Geld zurückgefordert hat. Die Ehefrau des Politikers hatte bei der Agentur in Schwäbisch Gmünd ein Ferienhaus in Italien (Bild) gebucht. Die Familie wollte die Reise Anfang des Jahres stornieren, dafür wären Stornokosten von 200 Euro angefallen. Weiß verfasste daraufhin ein Schreiben auf Briefpapier des Landtags und verlangte die Reduzierung der Stornokosten auf 100 Euro. Dafür erhielt er eine Rüge des Landtagspräsidenten. Bei der Reisevermittlung in Schwäbisch Gmünd hat sich der Politiker entschuldigt - auf einem privaten Briefbogen.