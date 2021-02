per Mail teilen

Ein ungewöhnlicher Vorgang im Kreis Donau-Ries: Landrat Stefan Rößle (CSU) und auch seine Stellvertreterin, Claudia Marb (CSU), wurden gegen Corona geimpft. Offenbar, weil sonst Impfstoff verfallen wäre.

Am 4. Januar hat sich der Landrat des Kreises Donau Ries, Stefan Rößle, impfen lassen. Das räumte der Politiker nun ein. Nicht nur er, auch seine Stellvertreterin und offenbar auch Verwaltungsmitarbeiter und Küchenangestellte. Niemand von ihnen gehörte der Priorisierungsgruppe 1 an und war damit berechtigt, schon geimpft zu werden. Zurzeit werden nur Menschen älter als 80 Jahre, Pflegepersonal und medizinische Mitarbeiter in den Krankenhäusern geimpft.

Landrat Stefan Rößle bedauert heute, dass er sich Anfang Januar hat impfen lassen BR, Tobias Hildebrandt

Die Begründung klingt nach einer Verkettung unglücklicher Umstände: Der Tag der Impfung war der 4. Januar 2021. 600 Impfdosen waren bereits an Silvester geliefert worden und drohten zu verfallen, erklärte der Landrat. Normalerweise hält das aufgetaute Vaksin vier bis fünf Tage. Es habe keinen Impfberechtigten gegeben, der so kurzfristig hätte einspringen können.

"Die Situation ist mittlerweile anders. Wir haben damals auch nicht gedacht oder gewusst, dass so ein Mangel an Impfstoff auftreten könnte. Von daher tut's mir leid, dass ich mich damals so entschieden habe. Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber ich kann's leider auch nicht mehr ändern." Stefan Rößle (CSU), Landrat Kreis Donau-Ries

Keine "Hop-on"-Listen im Kreis Donau-Ries

Anfang Januar gab es im Kreis Donau-Ries auch noch keine so genannte "Hop-on"-Liste. Auf solchen Listen stehen impfwillige Polizisten oder Feuerwehrleute, die für solche Fälle kurzfristig zu einer Impfung bereit wären. Solch eine Liste gibt es im Landkreis erst seit kurzem.

Ärztlicher Koordinator des Impfzentrums wurde nicht kontaktiert

Der ärztliche Koordinator im Kreis Donau-Ries, der Allgemeinmediziner Sebastian Völkl aus Nördlingen, erklärte, er wolle die Sache eigentlich auf sich beruhen lassen. Aber er sagte auch, dass er mit einem Knopfdruck an seinem Computer alle über 80-Jährigen angezeigt bekäme. Die hätte man anrufen können. Er selbst sei damals aber nicht kontaktiert worden.