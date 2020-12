Im Streit um Auftritte des Sophie-Scholl-Neffen Julian Aicher bei Querdenker-Demos hat sich jetzt dessen Bruder Florian zu Wort gemeldet. Er distanziert sich in einer Erklärung von seinem Bruder.

In der Erklärung, die neben Florian Aicher auch andere bekannte Ulmer und Ulmerinnen aus Politik, Sport und Kultur unterzeichnet haben, heißt es: "Wir (...) empfinden die für Sonntag, den 20. September, in Ulm geplante Demonstration von "Querdenken-731" mit ausdrücklichen Bezügen zur "Weißen Rose", der Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus, als historisch-politische Erbschleicherei. Bei aller Notwendigkeit, politische Themen kontrovers zu diskutieren, steht für uns eines völlig außer Frage: Eine Traditionslinie von "Querdenken-731" zur Widerstandsgruppe "Weißen Rose" besteht nicht."

Hans und Sophie Scholl wurden wegen ihres Widerstands gegen das Naziregime hingerichtet. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Querdenker wollen NS-Widerstand politisch missbrauchen

Weiter heißt es in der Erklärung: "Was wir hier erleben, ist der durchsichtige Versuch, den Widerstand gegen eine menschenverachtende Diktatur in einer völlig anderen Konstellation für die eigenen Zwecke zu missbrauchen. Diesem Versuch widersetzen wir uns in aller Schärfe."

Corona-Einschränkungen mit Nazi-Dikatatur nicht vergleichbar

In Bezug auf die Einschränkungen in Deutschland wegen der Corona-Pandemie schreiben die Unterzeichner: "Ob all die ergriffenen Maßnahmen richtig waren, steht dahin und darf in einer Demokratie hinterfragt werden. Wer jedoch den politisch Handelnden unterstellt, dies leichtfertig und mit "finsteren" Absichten zur "Einführung einer Diktatur in Deutschland" unternommen zu haben, so dass jetzt diesen "Mächten der Finsternis" ein entschiedener "Widerstand" entgegengesetzt werden müsste, hat offensichtlich so große Probleme mit der Wahrnehmung der Realität, dass man ihn nicht mehr ernst nehmen kann."

Prominente Ulmer gehören zu den Mitunterzeichnern

27 Prominente aus Ulm und Neu-Ulm haben die Erklärung unterzeichnet. Dazu gehören neben den Scholl-Nachfahren Florian Aicher und Jörg Hartnagel unter anderem die Stadtoberhäupter von Ulm und Neu-Ulm, Czisch und Albsteiger, Ulms Altoberbürgermeister Ivo Gönner sowie Neu-Ulms Bundestagsabgeordnete der Grünen Ekin Deligöz.

Querdenker-Demo am Sonntag auf dem Münsterplatz

In Ulm haben Corona-Leugner am Sonntag, 15:30 Uhr, zu einer Querdenker-Demo aufgerufen. Sie steht unter dem Motto "Miteinander reden, statt übereinander urteilen". Der Neffe von Sophie Scholl, der Autor Julian Aicher, der schon mehrfach bei Querdenker-Demonstrationen aufgetreten war, ist als einer der Redner angekündigt. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch hatte eine Einladung zu dieser Kundgebung ausgeschlagen.