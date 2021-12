2G-Plus-Corona-Regel ärgert Gastronomen und Gäste in Schelklingen-Schmiechen

Die Gastronomen in ländlichen Regionen wie in Schelklinken im Alb-Donau-Kreis werden mit der 2G-Plus-Regel vor besondere Probleme gestellt. Und die Ausnahmen verwirren zunächst.

Testmöglichkeiten gibt es in Schelklingen im Alb-Donau-Kreis nicht so zahlreich wie beispielsweise in Ulm. Und in dem 1.000-Einwohner-Stadtteil Schmiechen gibt es gar keine Teststation. Dazu kam das Durcheinander bei den Regeln am Wochenende. Und schon blieb das sonst gut besuchte Gasthaus Hirsch quasi leer, berichtete Inhaber und Koch Patrick Kneer.

Die Gäste sind von 2G-Plus genervt, viele bleiben weg

"Ich erlebe 2G-Plus sehr verhalten von den Gästen. Auch sehr genervt", berichtet der Gastronom. Er habe selbst eine Testmöglichkeit angeboten. Manche hätten das angenommen, manche hätten das Angebot aber auch vehement abgewehrt.

Die Zahl der Gäste sei gering gewesen. Es seien auch ein paar verunsicherte Dorfbewohner gekommen, um Essen abzuholen. Die allerdings hätten zum Teil gedacht, sie bräuchten jetzt selbst für die Abholung einen aktuellen Schnelltest.

Corona-Folgen: zusätzlicher Ruhetag im Gasthof, unsicherer Blick in die Zukunft

Auch wenn die 2G-Plus-Regel zuletzt wieder aufgeweicht wurde, blickt Patrick Kneer eher pessimistisch in die Zukunft. Er habe einen zusätzlichen Ruhetag eingeführt, weil sich das Geschäft nicht mehr lohne, so Kneer. Sie seien in einer recht schwierigen Lage und wüssten nicht, ob sie öffnen oder schließen sollten. Auch die Regelungen an Weihnachten seien noch unklar.

"Wo schicken wir die Leute zum Testen hin? Unsere Kundschaft ist eher älter und manche sind nicht bereit, zum Testen in die nächste Ortschaft zu fahren und dann wieder den Weg zurück zu uns zu machen."

Harry Reichert betreibt in Schelklingen-Schmiechen ein Weinlokal. Er sagt, bei ihm sei noch kein Gast mit aktuellem Test vorbeigekommen. Die Bevölkerung sei komplett verunsichert und keiner wisse, was 2G-Plus bedeute. Er hoffe natürlich, dass sich nun bei vielen Geimpften herumspricht, dass sie ja unter Umständen doch keinen Test brauchen.

Am gesamten Wochenende habe er nur sechs Gäste gehabt, von dem Umsatz könne man nicht überleben. Zu schließen sei aber auch keine Alternative, so Reichert, denn wenn es staatliche Hilfen gibt, könne man die nur beantragen, wenn man weiterhin geöffnet habe.

Ländliches Problem: als Ungeimpfter die 3G-Regeln im Bus einhalten

Unterdessen macht die Ortsvorsteherin von Schmiechen noch auf ein weiteres, typisch ländliches Problem aufmerksam: auf den Öffentlichen Nahverkehr. Wer als Ungeimpfter in Schmiechen in einen Bus oder den Zug einsteigen will, braucht einen Test. Den gibt es im Dorf nicht. Wer also montags mit dem Bus zur Arbeit will, müsste sich am Sonntag testen lassen. Das geht aber auch nicht, weil er ja sonntags nicht ohne Test mit dem ÖPNV zur nächsten Teststation ins benachbarte Allmendingen oder Blaubeuren fahren darf.