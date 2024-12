Auf Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg gibt es nach wie vor lebendige Krippen. Tierschutz-Gruppen halten das für unzeitgemäß. Ulm beispielsweise hält trotzdem an der Tradition fest.

Die Kritik an lebendigen Krippen auf Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg reißt nicht ab. Manche Städte wie Reutlingen verzichten inzwischen auf Esel, Schaf und Lamm. Ulm jedoch bleibt bei der beinahe 30-jährigen Tradition.

Zu laut, zu eng, zu schutzlos: Tierschutz-Gruppen kritisieren lebendige Krippen

Auf dem Ulmer Münsterplatz sind sie die Attraktion: Esel und Schafe mit ihren Jungen - im Herzen des Weihnachtsmarkts. Sie sind Teil einer lebendigen Krippe. Stehen auf dichtem Stroh vor aus Holz geschnitzten Figuren: Maria, Joseph und das Jesuskind. Einen knappen Monat verbringen die Tiere dort. Zur Freude vieler Besucherinnen und Besucher: "Richtig schön, wenn da echte Esel, echte Schafe zu beobachten sind", sagt eine Frau. Sie ist mit ihrem Kind gekommen. "Wir kommen manchmal auch nur auf den Weihnachtsmarkt wegen den Tierkrippen", sagt eine andere.

Tierschutzgruppen wie PETA oder der Verein Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg sehen das anders. Sie kritisieren Städte und Veranstalter, die lebendige Krippen anbieten. Demnach seien die scheuen Herdentiere in der ungewohnten Umgebung Stress ausgesetzt. Auf einem Weihnachtsmarkt hätten sie kaum Platz oder Rückzugsorte. Außerdem könnten die Tiere mit Essen von umliegenden Ständen gefüttert werden - für sie sei das lebensgefährlich.

Für die einen Freude, für die anderen ein Dorn im Auge: Esel auf dem Ulmer Münsterplatz. SWR

Reutlingen verzichtet auf lebendige Krippe

Ihrem Unmut machen Tierschützerinnen und Tierschützer Luft, etwa durch Briefe an die Stadtverwaltungen oder durch Demonstrationen. Anfang Dezember gab es Proteste in Stuttgart und Esslingen, gegen Krippen mit echten Tieren. Kritik kommt auch von der Landestierschutzbeauftragten Julia Stubenbord. Sie sagt: "Ich halte das nicht mehr für zeitgemäß, dass man Tiere zur Schau stellt. Das sollten die Gemeinden einfach nicht mehr zulassen."

Einige Städte verzichten inzwischen auf lebendige Krippen auf ihren Weihnachtsmärkten, wie zum Beispiel Reutlingen. Dort hatten Tierschützer im vergangenen Jahr kritisiert, dass auf dem Markt Schafe gehalten wurden. Jetzt gibt es dort nur noch lebensgroße Holzfguren. Die seien genauso schön wie die Lebendkrippe früher, findet Weihnachtsmarkt- Geschäftsführerin Vildana Vohrer. Sie ist überzeugt: "Tiere gehören nicht auf den Weihnachtsmarkt, zur Belustigung."

Ulm bleibt bei Krippe mit Eseln und Schafen

In Ulm hält man an der lebendigen Krippe fest. Für knapp einen Monat leben zwei Esel und sechs Schafe durchgängig auf dem Münsterplatz. Laut der Veranstalterin, der Ulm Messe, ist die Fläche für die Tiere 300 Quadratmeter groß. Sie ist mit sägespahnartigem Streu ausgelegt, gegen die Nässe, und mit Stroh. In den für Schafe und Esel getrennten Ställen gebe es beheizbare Tränken und Licht. Außerdem würden Angestellte jede halbe Stunde kontrollieren, ob die Tiere genug Wasser und Heu haben. Und ob unerwünschte Gegenstände wie Zigaretten in der Krippe gelandet sind.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ulm Messe halten ihre Beobachtungen auf Kontrollgänge mithilfe solcher Protokolle fest. SWR

Geschäftsführer Jürgen Eilts sagt, er habe sich mit den Vorwürfen der Tierschützerinnen und -schützer, die auch ihn kontaktiert hätten, auseinandergesetzt. "Wir sind der festen Überzeugung, alles für das Tierwohl getan zu haben, weil wir in enger Abstimmung mit dem Veterinäramt von Ulm die Stallung so konzipiert haben, dass die Tiere auch jederzeit einen Rückzugsraum haben."

In Ulm sei man stolz auf die langjährige Tradition einer lebendigen Krippe, so Eilts. "Und die positive Reaktion von ganz vielen Besucherinnen und Besuchern gibt uns da, meines Erachtens, recht." Auch wenn Veranstalter und Stadt jährlich Post von Tierschutzorganisationen erhalten: Auf die lebendige Krippe mit Schafen, Eseln und Lämmern will man in Ulm noch nicht verzichten.