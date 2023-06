Kritik an angekündigter "Hexenverbrennung" in Wasseralfingen

Die geplante Darstellung einer Hexenverbrennung sorgt im Vorfeld des Schlossfests in Aalen-Wasseralfingen für heftige Kritik. Ob die Veranstaltung stattfindet, wird am Montagabend entschieden.

Die Darstellung einer Hexenverbrennung am Schlossfest in Aalen-Wasseralfingen am kommenden Wochenende hat im Vorfeld teils heftige Kritik ausgelöst. Das hat die Ortsvorsteherin des Aalener Stadtteils, Andrea Hatam (parteilos) im Gespräch mit dem SWR bestätigt. Möglicherweise wird das Programm überarbeitet.

So wird für das "Historische Fest" Wasseralfingen geworben. Bezirksamt Wasseralfingen, Verein Wasseralfinger Schloß e.V.

"Hubert der Henker" beim Historischen Fest in Wasseralfingen

Einer der Akteure, die auf dem "Historischen Fest mit mittelalterlichem Markt" auftreten werden, nennt sich "Hubert der Henker". Verbunden mit seinem Namen ist auf dem Flyer fürs Schlossfest der Programmpunkt "Hexenverbrennung" zu erkennen. Dieser Begriff hat in den letzten Tagen einen regelrechten Shitstorm verursacht, so Hatam. Dabei habe allerdings niemand mit ihr und dem Verein Wasseralfinger Schloss e.V., dem Veranstalter des Historischen Fests, gesprochen, kritisiert die Ortsvorsteherin.

"Das ist ja eher ein Familienfest, und da hat so ein grausames Element, wo Folter gezeigt wird und wo unschuldige Frauen und auch Männer dem Wahn Hexenverfolgung erlegen sind, nichts zu suchen."

Auch Kritik von CDU und Grünen

Kritik an der geplanten Hexenverbrennungs-Darstellung kommt aber auch von den Fraktionen der CDU und der Grünen im Wasseralfinger Ortschaftsrat. Sigrun Huber-Ronecker sagte dem SWR, auf einer Familienveranstaltung wie dem Wasseralfinger Schlossfest habe ein solches "grausames Element, wo Folter (gezeigt wird, Anm. d.Red.) und wo unschuldige Frauen und auch Männer dem Wahn der Hexenverfolgung erlegen sind, nichts zu suchen."

Die Grünen-Politikerin ärgert sich auch über mangelnde Kommunikation innerhalb des "Vereins Wasseralfinger Schloss e.V.". Sie sei als Schriftführerin über den Programmpunkt nicht in Kenntnis gesetzt worden.

Hexenverbrennung soll mit historischer Erklärung stattfinden

Die Wasseralfinger Ortsvorsteherin sieht den umstrittenen Programmpunkt indes missverstanden. Er sei nicht als reines Spektakel geplant, so Andrea Hatam gegenüber dem SWR. Sie solle vielmehr in eine Erläuterung der historischen Hintergründe der Hexenverfolgung eingebettet werden.

Es gebe in der Tat Berührungspunkte mit Wasseralfingen, erklärt Frank Roder vom Planungsteam des Schlossvereins, und zwar gerade mit dem Schloss: In dem wurde im Jahr 1563 Johann Christoph von Westerstetten geboren. Als Fürstpropst von Ellwangen war er ein systematischer Hexenverfolger. Zwischen 1611 und 12 fanden in Ellwangen ca. 260 Hinrichtungen wegen Hexerei statt.

Krisensitzung für Montagabend geplant

Nicht zuletzt über Roder sollen die Besucherinnen und Besucher des Wasseralfinger Schlossfests im Zusammenhang mit der Hexenverbrennungs-Darstellung informiert werden. Ob es so weit kommt, ist aktuell indes unklar. Das Planungsteam will am Montagabend zu einer Art Krisensitzung zusammenkommen und mit Blick auf die Kritik an der Veranstaltung diskutieren, ob und in welcher Form sie stattfinden wird.