Gleich am Anfang: ein ganzes Krippendorf im Miniaturformat. In Obstkisten haben Donaustetter Kinder ihre eigene Krippe hinein gebastelt.

Die zweite merkwürdige Adventszeit in Folge: Wegen Corona fallen viele Feiern aus, die Weihnachtsmärkte sind geschlossen. Und wie Weihnachten wird, das steht noch in den Sternen. Wer dennoch etwas in Stimmung kommen will, der sollte sich aufmachen zum Waldrand des Ulmer Ortsteils Donaustetten. Dort gibt es nämlich 38 Krippen zu entdecken: Kinder, Familien und Rentner aus dem Dorf haben sie gebastelt – für einen Krippenwanderweg.