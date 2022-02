Alter Kriminalfall in "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" wird sich am Mittwoch mit einem fast 40 Jahre alten Kriminalfall aus dem Kreis Donau-Ries beschäftigen. Die Kriminalpolizei in Dillingen hofft, durch neue Hinweise den Mörder einer Schülerin zu finden. Zu Beginn der Sommerferien 1983 wurde die damals 15-jährige Schülerin Simone Langer aus Donauwörth Opfer eines Verbrechens. Die Jugendliche hatte am 28. Juli abends bei einem Freund in dessen Geburtstag hineingefeiert. Danach wollte sie mit dem Fahrrad die sechs Kilometer lange Strecke nach Hause fahren. Doch dort kam sie nie an. Ein Pilzsammler fand schließlich zwei Monate später ihre Leiche in einem Waldstück in Mittelfranken nahe der A9. In "Aktenzeichen XY... ungelöst" wird dieser Fall noch einmal in einem Film nachgestellt. Die Kripo erhofft sich durch Hinweise aus der Bevölkerung neue Ermittlungsansätze. Sollte dadurch der Täter überführt werden, gibt es eine Belohnung von 10.000 Euro.