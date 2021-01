per Mail teilen

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen im Morphin-Fall an der Ulmer Kinderklinik abgeschlossen. Einen Hinweis darauf, wer den fünf Säuglingen das Schmerzmittel gegeben haben könnte, gibt es aber nicht.

Das hat die Staatsanwaltschaft Ulm der "Neu-Ulmer Zeitung" gesagt. Was jetzt noch fehle, seien die abschließenden Gutachten der Sachverständigen, so der zuständige Staatsanwalt. Ob der Fall überhaupt aufgeklärt werden könne, sei offen.

Die Ermittlungen waren von Anfang an schwierig, weil sie erst Wochen nach der Tat beginnen konnten. Fünf Säuglinge hatten im Dezember 2019 in der Ulmer Kinderklinik ohne medizinischen Grund das starke Schmerzmittel Morphin bekommen, drei schwebten deswegen in Lebensgefahr - sie überlebten aber.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen im Morphin-Fall an der Ulmer Kinderklinik abgeschlossen. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa / Christoph Schmidt

Krankenschwester kurzzeitig unter Verdacht

Im Anschluss war nach einer Durchsuchung an der Klinik zunächst eine junge Krankenschwester in Verdacht geraten. In ihrem Spind fanden Ermittler eine Spritze mit Muttermilch, die angeblich mit dem Betäubungsmittel Morphium versetzt war. Weitere Untersuchungen hatten dann jedoch ergeben, dass kleinste Mengen Morphium aus einem Lösungsmittel stammten, das vom Stuttgarter Landeskriminalamt für die Analyse der Probe verwendet worden war.

Seit dem Vorfall hat die Klinik nach eigenen Angaben den Zugang zu Betäubungsmitteln erschwert. Eine der beiden Assistenzärztinnen, die während des Vorfalls im Dienst waren, hat nach Klinikangaben den Arbeitgeber gewechselt. Die andere ist derzeit nicht mehr in ihrem früheren Bereich in der stationären Krankenversorgung eingesetzt. Die vier Pflegerinnen sind nach wie vor bei vollen Bezügen freigestellt.