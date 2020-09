Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich trotz der deutlichen Kritik des Bundesrechnungshofs gegen ein neues Verfahren zur Vergabe der Batterieforschungsfabrik ausgesprochen. Dies hatte etwa der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch aus Heidenheim gefordert. Kretschmann sagte, ein neues Verfahren würde den Prozess erheblich verzögern und dem Standort Deutschland in Sachen Batteriezellenforschung schaden. Allerdings müsse das Bundesforschungsministerium nun den Standort Ulm/Karlsruhe bei der Umsetzung des Konzepts stärker als bislang vorgesehen fördern. Das Bundesforschungsministerium hatte im Sommer vergangenen Jahres entschieden, dass eine mit rund 500 Millionen Euro geförderte Batterieforschungsfabrik im nordrhein-westfälischen Münster entstehen soll - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) kommt aus dem nahe gelegenen Ibbenbüren. Vor allem in Baden-Württemberg gab es Unverständnis, dass der Zuschlag nicht zum Beispiel an Ulm ging. Am Donnerstag hat zudem die haushaltspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Gesine Lötzsch, den Rücktritt der Bundesforschungsministerin gefordert. "Eine Ministerin, die sich derartig verhält, ist nicht tragbar", sagte sie am Donnerstag dem Radiosender MDR Aktuell.