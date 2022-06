Ministerpräsident Kretschmann besucht erneut Ostalbkreis

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) besucht am Donnerstag erneut den Ostalbkreis. Dabei wird er unter anderem den Standort des geplanten Wasserstoff-Technologieparks Aspen bei Schwäbisch Gmünd-Bargau besichtigen. "Der Ostalbkreis überzeugt mit ambitionierten Zielen im Bereich erneuerbare Energie", darüber wolle er mehr erfahren, sagte Kretschmann im Vorfeld des Besuchs. In einem Fachgespräch mit Landrat Joachim Bläse (CDU) und den Oberbürgermeistern soll es um dieses Thema gehen, aber auch um klimaneutrale Produktion und Flächenverbrauch. Anschließend will der Ministerpräsident beim Batteriehersteller Varta in Ellwangen den Spatenstich für die neue Firmenzentrale setzen. Für den Abend ist ein Bürgerempfang in Aalen geplant, dazu ist auch eine Gegendemonstration angekündigt.