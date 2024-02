Bei einem Besuch von Ministerpräsident Kretschmann am Windpark Berghülen im Alb-Donau-Kreis hatten sich Bauern unerwartet zu einem Protest zusammengefunden. Zeitweise blockierten sie die Weiterfahrt.

Auf einer Rundreise von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) durch den Alb-Donau-Kreis hat es am Freitagnachmittag eine unangemeldete Bauerndemo gegeben. Der Ministerpräsident war am Windpark Berghülen, als sich die spontane Demo formierte. Mehr als zwei Dutzend Traktoren behinderten für eine knappe Stunde die Weiterreise.

Kretschmann spricht mit den Landwirten

An den Traktoren waren Schilder mit Aufschriften wie "Die Regierung macht Mist" zu lesen. Ministerpräsident Kretschmann unterhielt sich mit den Landwirten - sie machten im Gespräch ihre Kritik an der aktuellen Landwirtschaftspolitik deutlich.

Bauern kritisieren - Ministerpräsident hält dagegen

Einer der Kritikpunkte waren die Produktionsstandards in der Landwirtschaft. Die Landwirte müssen sich der internationalen Konkurrenz stellen, so ein Bauer. Während hierzulande hohe Auflagen gelten, lägen im Supermarkt billige Produkte aus dem Ausland.

Kretschmann erklärte, dass er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg nicht über die von den Bauern vorgebrachten Punkte entscheidet. Zugleich kümmere sich das Land schon lange um eine bessere Vermarktung regionaler Produkte. Außerdem setze er sich bei EU und Bund für die Belange der Landwirte ein.

Rundreise im Alb-Donau-Kreis wird verkürzt

Der Ministerpräsident setzte seine Rundreise schließlich fort. Eine geplante Besichtigung einer Photovoltaikanlage in Allmendingen musste ausfallen. Ein Dialog mit Vertretern von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Blaubeuren am Nachmittag fand allerdings wie geplant statt. Auch bei einem Bürgerdialog am Abend verläuft bislang ohne Zwischenfälle. Die Veranstaltung ist allerdings sehr gut besucht.