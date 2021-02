per Mail teilen

Die Kreissparkasse Ostalb ist im vergangenen Coronajahr um zehn Prozent gewachsen. Nach Angaben der Bank mit Sitzen in Aalen und Schwäbisch Gmünd wurden mehr Einlagen getätigt, außerdem haben viele regionale Unternehmen Förderkredite aufgenommen. Allein im Frühjahr hat die Kreissparkasse Ostalb wegen Corona 500 Förderkredite des Bundes für Firmen abgewickelt – in einer Höhe von 100 Millionen Euro. Die Bilanzsumme der Bank übersteigt erstmals sechs Milliarden Euro. Der größte Zuwachs komme durch Baufinanzierungen und neue Investitionen, so der Vorstandsvorsitzende Markus Frei aus Anlass der Bilanzpressekonferenz. Die Unsicherheit während des aktuellen Lock-downs sei zwar sowohl bei Privat- als auch bei Firmenkunden spürbar, man hoffe aber auf eine höhere Geldnachfrage ab Sommer. Die Kreissparkasse hat derzeit alle 40 Filialen im Ostalbkreis geöffnet.