Kreissparkasse Ostalb sehr zufrieden mit 2021

Die Kreissparkasse Ostalb mit Sitz in Aalen und Schwäbisch Gmünd hat für das vergangene Jahr eine positive Bilanz gezogen. Für 2022 rechnet die Kreissparkasse mit wenig Veränderung. Eine Bilanzsumme nachhaltig über sechs Milliarden Euro im vergangenen Jahr, das sei "im Kontext des gesamtwirtschaftlichen Umfelds ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis", so die Kreissparkassen Ostalb. Dafür sei vor allem das Geschäft mit den Kunden verantwortlich. Auch für dieses Jahr erwartet die Bank ein gutes Wachstum. Die Privatkunden investieren dabei immer mehr in Wertpapier-Sparanlagen, so seien hierfür über 2.200 neue Kunden gewonnen worden. Neu bei der Kreissparkasse Ostalb ist der Handel mit Kryptowährungen, der in Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart angeboten wird.