Das Kreisimpfzentrum in Ehingen hat am Sonntag die letzten Impfungen verabreicht. Zukünftig ist das Zentrum in Ulm für den Alb-Donau-Kreis zuständig. Am letzten Tag gab es viel zu tun.

211 Menschen ließen sich in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) am Sonntag impfen. In den letzten Tagen hatte die Nachfrage noch einmal zugenommen, sagte Regine Gabereder vom Betreiber des Kreisimpfzentrum, der Huber Group. Ein Grund könne sein, dass das Land die Corona-Regeln ab Montag noch einmal verändert und dann vor allem die 3-G-Regel gilt.

Positive Bilanz des Impfzentrums Ehingen

72.000 Menschen haben sich seit Januar 2021 in Ehingen eine Corona-Impfung geholt. Man habe die Aufgabe ohne große Probleme oder Zwischenfälle gemeistert, so Gabereder. Im Schnitt wurden 800 Impfungen pro Tag vergeben, so die Bilanz des Landratsamtes im Alb-Donau-Kreis.

Abschiedsschmerz: Team geht wieder auseinander

"Wir haben hier über sieben Monate gemeinsam erfolgreich Riesiges bewältigt, viele Menschen getroffen. Alle, die hier gearbeitet haben, waren für die Sache," so beschreibt es Regine Gabereder. Deswegen seien nun alle ein wenig traurig. Jeder gehe nun wieder seiner eigenen Wege. Viele der Ärzte seien aus dem Ruhestand gekommen und könnten sich nun von den anstrengenden Wochen erholen. Es haben laut Landratsamt 30 Ärzte und bis zu 90 Mitarbeiter in wechselnden Konstellationen im Kreisimpfzentrum in Ehingen gearbeitet.

Ab Montag ist Ulm zuständig

Ab Montag müssen Impfwillige nach Ulm ins dortige Impfzentrum fahren. Wem noch die zweite Spritze fehlt, der könne auch zu seinem Hausarzt gehen oder zu einer der Impfaktionen in der Region fahren, teilte das Sozialministerium anlässlich der Schließung der Zentralen Impfzentren im ganzen Land mit.