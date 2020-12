Die Standorte der Kreisimpfzentren in der Region stehen größtenteils fest. In Heidenheim wurde das Congress Centrum auf dem Schlossberg festgelegt, in Aalen die Ulrich-Pfeifle-Halle und im Alb-Donau-Kreis ein Center in Ehingen. Im Kreis Biberach sollen die Impfungen in der Gemeindehalle Ummendorf stattfinden. In der Ulmer Messehalle wird eines von landesweit neun Zentralen Impfzentren eingerichtet. Auch in den benachbarten bayerischen Kreisen gibt es bereits erste Standorte: Im Kreis Donau-Ries werden Impfzentren in Nördlingen und Donauwörth vorbereitet, im Kreis Dillingen in Wertingen.