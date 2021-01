Nach dem Start der Kreisimpfzentren in Heidenheim, Aalen und Ummendorf am Freitag waren für das Wochenende nur wenige Impfungen geplant. Der Grund: Den Zentren fehlt der Impfstoff.

In der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen wird seit Freitagmorgen geimpft. Wegen des Impfstoffmangels waren laut Landratsamt die Termine im Ostalbkreis schnell vergeben. Am Samstag sollte erstmals ein mobiles Impfteam zu einem Pflegeheim in Tannhausen starten.

Auch in Ummendorf im Kreis Biberach ging das Corona-Kreisimpfzentrum in Betrieb. Für die kommende Woche sind 500 Impfungen geplant. Damit ist das Kreisimpfzentrum dort nur zu knapp zehn Prozent ausgelastet.

Wenig Impfstoff für die Kreisimpfzentren

Im Congress Centrum auf dem Heidenheimer Schlossberg wird seit Freitagnachmittag geimpft. Das Land hat nach Angaben des Landratsamtes inzwischen die notwendigen Computer nachgeliefert. Nur rund 150 Dosen können dort pro Woche an die Berechtigten, also Ältere und Pflegepersonal, verimpft werden. Für das erste Wochenende waren insgesamt 50 Personen vorgesehen. Dabei gehören rund 10.000 Landkreisbewohner zur Gruppe mit der höchsten Priorität.

Mobiles Team in Seniorenheim

Das Impfzentrum Ehingen (Alb-Donau-Kreis) hat am Freitag ein mobiles Corona-Impfteam in ein Seniorenheim geschickt. Vor Ort soll es dann nächste Woche losgehen, ebenfalls mit rund 150 Dosen in sieben Tagen.