Kreis wird Modellkommune für nachhaltige Entwicklung

Der Alb-Donau-Kreis wird als eine von 50 Modellkommunen bundesweit den Bürgerinnen und Bürgern nachhaltiges Handeln vermitteln. Das hat das Landratsamt in Ulm am Freitag mitgeteilt. Der Kreis wird dabei vom Büro Bildung für nachhaltige Entwicklung unterstützt, einer Einrichtung des Bundesforschungsministeriums. Nachhaltige Lösungen sollen stärker ins Bewusstsein rücken, Veranstaltungen wie die waldpädagogischen Workshops in Blaustein, die Klimagespräche in Ehingen oder die GUT LEBEN-Aktionstage für Nachhaltigkeit in Dornstadt sollen im Alb-Donau-Kreis vermehrt stattfinden.