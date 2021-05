Der Landkreis Neu-Ulm will an diesem Mittwoch in einer Online-Informationsveranstaltung Migrantinnen und Migranten beim Verständnis von Mietverträgen unterstützten. In dem Online-Seminar wird zunächst über Mietverträge im Allgemeinen informiert. Anschließend gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Veranstalter sind die Migrationsberatung der Diakonie in Neu-Ulm sowie eine Integrationslotsin des Landratsamtes. Das Seminar findet über die Plattform Zoom statt und beginnt um 17 Uhr.