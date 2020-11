Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen hat der Landkreis Günzburg weitere Schutzmaßnahmen beschlossen. Die Maßnahmen treffen vor allem Gesundheitseinrichtungen, da dort ein hohes Infektionsgeschehen verzeichnet wird, hieß es in einer Mitteilung. Ab dem 1.12. müssen Besucher von Alten- und Pflegeheimen einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Außerdem werden in den Einrichtungen die Mitarbeiter zweimal wöchentlich auf Corona getestet. Das gilt auch für Personal von ambulanten Pflegediensten. An Schulen im Kreis Günzburg wird ab Klasse 8 Wechselunterricht eingeführt. Dies gilt, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. Ausgenommen von der Regel sind Abschlussklassen. Außerdem werden in Ursberg Förderstätten und eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung geschlossen.