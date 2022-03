Notunterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge eingerichtet

Im Kreis Günzburg sind zwei Notunterkünfte für Menschen aus der Ukraine eingerichtet worden. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. In einer Containeranlage in Bubesheim könnten rund 160 Geflüchtete unterkommen, in Ursberg weitere 100. Viele Menschen im Kreis Günzburg haben bereits ihre Hilfe angeboten, hieß es von der Kreisverwaltung. Inzwischen gibt es eine digitale Plattform als zentrale Meldestelle für Ehrenamtliche. Außerdem sollen zentrale Sammelstellen für Sachspenden eingerichtet werden. Man wolle gezielt dazu aufrufen, sobald klar sei, was benötigt werde, erklärte Landrat Hans Reichart (CSU). Für Geldspenden gibt es zudem ein zentrales Spendenkonto. So komme das Geld direkt den Flüchtlingen vor Ort zugute.