Kliniken belasten Kreishaushalt in Millionenhöhe

Der Kreis Neu-Ulm kommt nicht ohne Neuverschuldung durch das laufende Jahr. Das geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, der am Montag vorgestellt wurde. Am meisten belasteten die Kliniken den Kreishaushalt, heißt es. Sie mussten demnach im vergangenen Jahr schon bezuschusst werden. Die Kreisspitalstiftung Weißenhorn plant für das laufende Jahr mit einem Gesamtdefizit von mehr als 14 Millionen Euro. Der Kreis Neu-Ulm sei verpflichtet, dieses Defizit auszugleichen. Der Kreishaushalt ächzt unter der Pandemie, dennoch soll auch in diesem Jahr investiert werden, etwa in Schulen, Kindergärten oder den Straßenbau.