per Mail teilen

Als erstes Unternehmen in Baden-Württemberg hat der Kranhersteller Liebherr in Ehingen mit dem Impfen von Mitarbeitern begonnen. Das Sozialministerium hatte Liebherr ausgewählt.

Als erstes Unternehmen in Baden-Württemberg hat der Kranhersteller Liebherr am Montag mit dem Impfen begonnen. Das hat ein Sprecher des Unternehmens im Alb-Donau-Kreis dem SWR bestätigt. Bis Dienstag sollen demnach insgesamt 120 Mitarbeiter von Liebherr im Kran-Werk in Ehingen gegen das Coronavirus geimpft werden.

Das Unternehmen LIebherr wurde vom Land für ein Pilot-Projekt zur Impfung von MItarbeitern ausgewählt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Vom Land für Pilotprojekt ausgewählt

Der Maschinenbauer wurde vom Sozialministerium für das Pilotprojekt ausgewählt. Geimpft wird laut einem Unternehmenssprecher mit Astrazeneca. Man halte sich an die Impfpriorisierung des Landes. Deswegen werden zunächst nur Mitarbeiter über 60 Jahre geimpft.

Große Impfbereitschaft in Ehingen

Zuvor wurde in einer internen Umfrage die Impfbereitschaft der rund 4.200 Beschäftigten abgefragt. Demnach wollen sich 70 Prozent der Belegschaft impfen lassen, so der Sprecher.

In Baden-Württemberg sollen laut Industrie- und Handelskammer (IHK) zwölf Betriebe im Rahmen von Modellprojekten erproben, wie das Impfen in Unternehmen funktionieren kann. Es werde während der Modellprojekte in den Betrieben keine Wahlmöglichkeit zwischen den Impfstoffen geben, hieß es kürzlich.