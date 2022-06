Baukran kippt mit Kranführer um

Auf einer Baustelle in Ederheim im Kreis Donau-Ries ist am Dienstag ein Baukran samt Kranführer umgekippt. Nach Angaben der Polizei fiel dabei der Kranführer aus dem Führerhaus. Der 56-jährige Kranführer kam mit Prellungen und Schürfwunden davon. Sein Führerhaus befand sich nicht oben auf dem Kran, sondern unten auf einer Plattform des Gerätes in etwa zwei Metern Höhe. Der Unfall passierte am Ortsrand von Ederheim beim Bau einer Gewerbehalle. Beim Heben von Holzteilen kippte der Kran auf das Dach der Halle. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stand der Kran auf einem zu lockeren Untergrund.