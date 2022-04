Kontrollpunkt in Lauchheim überprüft Genauigkeit der Handy-Ortung

Auf einem Wanderparkplatz in Lauchheim-Hülen gibt es jetzt einen Kontrollpunkt. Dort kann jeder überprüfen, wie genau die Ortungsfunktion des Smartphones ist. Aber wofür braucht man das?

Eine steinerne Stele mit Metalltafel: Eine stilisierte Erdkugel ist da zu sehen, die von Satelliten umkreist wird wie von einem Mückenschwarm. Thomas Kipp vom Landratsamt in Aalen demonstriert mit seinem Handy, wie die Sache funktioniert: Er legt sein Smartphone genau auf die Erdkugel. Zuvor hat der stellvertretende Leiter des Geschäftsbereichs Geoinformation und Landentwicklung eine Wander-App aktiviert. Sekunden später zeigt das Handy den Standort an - in geographischer Breite und Länge. Thomas Kipp vergleicht die Anzeige mit dem, was auf dem Kontrollpunkt steht - und nickt zufrieden. "Nicht mal ein halber Meter in die eine Richtung, und sechs in die andere - fürs Messverfahren des Handys ist das okay."

"Wanderer nutzen gerne mit ihren Wander-Apps und Outdoor-Navigationsgeräten solche Kontrollpunkte. Sie zeigen ihnen, dass sie auf der richtigen Route sind."

Kontrollpunkt direkt am Hauptwanderweg 1

Handy-Navis nehmen es mit der Genauigkeit erfahrungsgemäß nicht ganz so genau. Eine Ungenauigkeit von zehn Metern ist keine Seltenheit. Das kann das Landesamt für Geoinformation deutlich präziser: Der Kontrollpunkt steht auf den Zentimeter genau richtig. Und zwar auf dem Parkplatz am Hauptwanderweg 1, dem Schwäbische-Alb-Nordrandweg zwischen Donauwörth und Tuttlingen.

Der Kontrollpunkt bei Lauchheim-Hülen ist der 25. in Baden-Württemberg. SWR Frank Polifke

Robert Jakob, der Präsident des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung, hat ihn ganz bewusst hier errichten lassen. "Wanderer nutzen gerne mit ihren Wander-Apps und Outdoor-Navigationsgeräten solche Kontrollpunkte. Sie zeigen ihnen, dass sie auf der richtigen Route sind."

Künftig können sie am Kontrollpunkt überprüfen, wie genau ihr Navi, ihr Tablet oder ihre Uhr die Route tatsächlich misst. Der Service des Landes für Touristen ist letztlich ein Abfallprodukt. Staatssekretärin Andrea Lindlohr vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen drückt es etwas gewählter aus: Präzise Daten dienen eigentlich anderen Zwecken, räumt sie ein. "Zum Beispiel, um Starkregen und die Wasserentwicklung vorherzusagen und zu überlegen, wie kann man sich davor schützen. Aber wir wollen die Daten, die wir haben, eben auch für die Bürgerinnen und Bürger nutzbar machen."

Der Hülener Kontrollpunkt ist die Nummer 25

Der Kontrollpunkt bei Lauchheim-Hülen ist der 25. in Baden-Württemberg. In der Umgebung gibt es schon zwei: Auf dem Marktplatz von Biberach, und in der Nähe der Charlottenhöhle bei Giengen im Kreis Heidenheim. Nun also auch bei Hülen. Ob deshalb künftig mehr Wanderer hier vorbeikommen, wird sich zeigen. Lohnen würde es sich: Der Kontrollpunkt ist optisch besonders attraktiv. Landesamts-Präsident Jakob stammt nämlich aus Lauchheim, bei der Gestaltung der Stele kam ein befreundeter Steinmetz ins Spiel. Ob er irgendwo einen Stein herumliegen hätte, der sich dafür eignen würde, hatte der Präsident den Steinmetz gefragt. Ja klar, meinte der. "Aber da macha mr ebbes G'scheits draus." Ob's ebbes G'scheits worra isch - davon kann man sich auf dem Wanderparkplatz bei Lauchheim-Hülen überzeugen.