Schwerpunktkontrollen am "Car-Freitag"

Die Polizeipräsidien in Ulm und Aalen haben am so genannten "Car-Freitag" bei Schwerpunktkontrollen in der Autotuning-Szene zahlreiche Verstöße festgestellt. Dabei ging es um das Fahrverhalten und Umbauten an den Autos. Im Stadtgebiet Ulm und im Kreis Göppingen wurden laut Polizei 230 Fahrzeuge kontrolliert. An 30 Autos und Motorrädern wurden demnach erhebliche Mängel festgestellt, die Hälfte davon musste stehen bleiben. Es wurden Autofahrer werden wegen so genannten Posings angezeigt, und weitere wegen zu schnellen Fahrens. Die Polizei im Ostalbkreis nahm 36 Autos genauer unter die Lupe, in drei Fällen gab es laut Mitteilung unzulässige technische Umbauten. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd stellte ein Fahrzeug sicher. Die Ulmer Polizei kündigte an, die Kontrollen weiterzuführen.