Larmbelästigung und zu hohe Geschwindigkeit: Samstagnacht hat die Polizei über mehrere Stunden an der Blaubeurer Straße in Ulm Autofahrer der Poserszene kontrolliert, darunter viele Fahranfänger.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kamen laut Polizei immer mehr Fahrzeuge in der Blaubeurer Straße in Ulm zusammen. Die Autofahrer seien der Poserszene zuzuordnen: Motoren heulten auf, einige Fahrer waren zu schnell unterwegs. Um die Lärmbelästigung zu beenden, sprach die Polizei Platzverweise aus.

Während der Kontrollen zeigte die Polizei insgesamt elf Autofahrer wegen unnötiger Larmbelästigung und überhöhter Geschwindigkeit an. Bei den Angezeigten handele es sich zu großem Teil um Fahranfänger, die sich noch in der Probezeit befinden, so die Polizei gegenüber dem SWR. Sie müssen gegebenenfalls mit Nachschulungen rechnen.

Polizei Ulm kündigt verstärkte Kontrollen in der Poserszene an

"Zur Sicherheit aller" hat die Polizei jetzt weitere Kontrollen dieser Art angekündigt. An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse sowie telefonisch können Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin auffällige Autos melden.