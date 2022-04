per Mail teilen

Polizei und Ordnungsämter in der Region haben für die Silvesternacht schwerpunktmäßige Kontrollen angekündigt. Dabei geht es auf Württembergischer Seite vor allem um die Einhaltung der Sperrstunde ab 1 Uhr in der Gastronomie. Laut Polizei werden auch Beamte der Bereitschaftspolizei die Ordnungsämter bei den Kontrollen unterstützen. In Ulm hat die Stadt auf den Zugängen zum Münsterplatz Schilder aufgestellt, die auf das Böller- und Versammlungsverbot vor dem Münster hinweisen.