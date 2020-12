Ab Montag wird die Polizei in einer ersten bundesweiten Aktion die Einhaltung der verschärften Maskenpflicht kontrollieren. Wer keine Maske trägt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Von 7 bis 22 Uhr will die Polizei an Bahnhöfen, Busbahnhaltstellen und in Bussen verstärkt kontrollieren, ob Fahrgäste den Mund-Nase-Schutz tragen. Weil die Regeln zur Maskenpflicht im Nahverkehr mittlerweile meist bekannt sein dürften, sei der Ermessensspielraum der Beamten relativ eng, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Ab Montag wird die Polizei die Maskenpflicht im Nahverkehr kontrollieren. Thomas Heckmann

Maskenverweigerern droht Bußgeld

Wer keine Maske trägt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro rechnen. Auch auf Straßen und Plätzen, auf denen eine Maskenpflicht besteht, werde kontrolliert. Bei der letzten großen Kontrolle im Oktober wurden allein im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West rund 300 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt.

Appell von Baden-Württembergs Landesinnenminister Strob

Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat Schwerkontrollen in der kommenden Woche angekündigt. Maske zu tragen, sei eine Bürgerpflicht, so Strobl. Wer sie nicht trage, gefährde die Gesundheit, Leib und Leben seiner Mitmenschen. Seit 1. Dezember gilt im Land das Maske-Tragen unter anderem auch auf Parkplätzen von Einkaufszentren und an Arbeitsstätten unter freiem Himmel.