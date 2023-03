Konrad Bestle ist neuer Rektor am Campo Santo Teutonico in Rom. Der gebürtige Krumbacher (Kreis Günzburg) ist am Sonntag in sein Amt eingeführt worden.

Der Campo Santo Teutonico liegt im Vatikan direkt neben dem Petersdom. Zu ihm gehören unter anderem ein Priester-Kolleg, eine Bibliothek, das Römische Institut der Görres-Gesellschaft und ein Friedhof. Auf ihm wurden seit dem 8. Jahrhundert vor allem Pilger deutscher Sprache bestattet. Papst Leo III. hatte den Friedhof im Jahr 800 Karl dem Großen zu dessen Kaiserkrönung geschenkt. Deshalb ist das Gelände nicht im Besitz des Heiligen Stuhls, obwohl es auf dem Gebiet des Vatikans liegt. Der deutsche Friedhof Campo Santo Teutonico im Vatikan. Er liegt unmittelbar neben dem Petersdom. Mit dem Friedhof verbunden ist ein Gebäudekomplex mit der Kirche S. Maria della Pietá, in dem ein deutsches Priesterkolleg und das Institut der Görres-Gesellschaft ihren Sitz haben. IMAGO Campo Santo Teutonico Studium in Augsburg und Rom Konrad Bestle wurde 1984 in Krumbach geboren. Er wuchs im nahegelegenen Ursberg auf. Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz studierte er katholische Theologie in Augsburg und Rom. Nach der Priesterweihe 2011 im Augsburger Dom folgten Stellen als Kaplan in Marktoberdorf und Memmingen. Nach einem Aufenthalt im Erzbistum Westminster in London war Konrad Bestle seit 2018 Kurat an der deutschsprachigen National- und Pfarreikirche Santa Maria dell’Anima in Rom. Sie ist die Kirche für deutschsprachige Katholiken in Rom.