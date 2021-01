In mehreren Städten der Region beginnen an diesem Montag die Haushaltsberatungen. Darunter in Langenau und Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sowie in Neu-Ulm. Allein dort beläuft sich das Volumen auf 222 Millionen Euro. Alle Städte müssen wegen der Corona-Krise mit sinkenden Steuereinnahmen zurechtkommen.