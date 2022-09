"Spülung" mit Sägespänen: Heidenheim testet neue Toiletten

per Mail teilen

Wenn sich bislang die Blase beim Besuch auf einem Spielplatz gemeldet hat, blieb oft nur das Gebüsch. Heidenheim testet deswegen jetzt neue Toiletten - mit einer ungewöhnlichen "Spülung".

Das Herzchen an der Tür erinnert an den klassischen Donnerbalken - und ähnlich funktioniert die Toilette auch: Ohne Klospülung und Strom und auch frei von Chemie. Nach ihrem "Geschäft" sollen die Nutzer ein paar Holzspäne ins Klo schütten, das sorge dafür, dass kaum unangenehme Gerüche entstehen, so eine Sprecherin der Stadt.

Neue Toiletten auf drei Spielplätzen in Heidenheim

Aus den Reststoffen wird Humus. Für die Handdesinfektion gibt es einen Spender an der Wand. Aufgestellt wurden die Häuschen auf Spielplätzen in Mergelstetten, Schnaitheim und am Zanger Berg.

Schön bunt: Anleitung zur Benutzung der Toiletten. Aus den Reststoffen wird Humus. Pressestelle Stadt Heidenheim

Die Stadt Heidenheim hat die Klohäuschen von einer Schweizer Firma für 400 Euro pro Klo inklusive Reinigung angemietet. Zwei Monate dauert der Test, um zu sehen, ob Kinder und Erwachsene die Klohäuschen tatsächlich nutzen.