Befehlshaber des NATO-Kommandos JSEC in Ulm geht in den Ruhestand

Mit einer feierlichen Kommandoübergabe und dem "Großen Zapfenstreich" wird Generalleutnant Jürgen Knappe in den Ruhestand verabschiedet. Er war der erste NATO-Befehlshaber in Ulm.

Entspannt sitzt Drei-Sterne-General Jürgen Knappe bei der Pressekonferenz im NATO-Kommando in der Wilhelmsburgkaserne in Ulm und lächelt. Ein Journalist fragt ihn nach seinen Plänen für seinen Ruhestand. Die knappe Antwort lautet:

"Ich habe keinen Plan."

Es ist ein Satz, den man so nicht oft hört von einem der ranghöchsten Befehlshaber der NATO in Europa. Der heute 65-jährige Jürgen Knappe hatte die Aufgabe, das NATO-Kommando JSEC (Joint Support and Enabling Command) in Ulm aufzubauen. Denn so ein Kommando gab es vorher nicht.

Die Aufgaben von JSEC sind wichtig für die NATO: In der Ulmer Wilhelmsburgkaserne ist das Kommando zuständig für die Truppenbewegungen des Verteidigungsbündnisses innerhalb Europas. Das können Truppenbewegungen mit tausenden Soldatinnen und Soldaten über Staatsgrenzen hinweg sein, samt Munition, Lebensmitteln und allem was dazugehört.

Kommandoübergabe während des Einsatzes

Die Kommandoübergabe an seinen Nachfolger Alexander Sollfrank findet im laufenden Betrieb statt. JSEC befindet sich im Einsatz. Tausende Soldaten werden verlegt, um die NATO-Ostflanke zu sichern. Es ist der erste große Einsatz des Kommandos. Doch Knappe zeigt sich gelassen: "Wir sind nicht in Aufruhr", sagt er fast schon erzählerisch. "Es ist kein Routinebetrieb, aber alles läuft sehr ruhig, sehr professionell ab." Welche enorme Bedeutung JSEC für die NATO hat, lässt Knappe in einem Satz durchblicken.

"Seit November sind wir natürlich in alle Überlegungen der NATO zur Truppenverstärkung im osteuropäischen Raum eingebunden".

Nach den jüngsten Diskussionen stellt sich auch die Frage nach der Materialausstattung und der Handlungsfähigkeit der Armee. Auch hier antwortet Knappe kurz und bündig mit einem Lächeln. "Meine Kommandos sind einsatzbereit."

Hat in Ulm das NATO-Kommando JSEC aufgebaut: General Jürgen Knappe SWR Annette Schmidt

Jürgen Knappe: 40 Dienstjahre in der Bundeswehr

Knappe geht nach mehr als 40 Dienstjahren in der Bundeswehr in den Ruhestand. General Alexander Sollfrank übernimmt am 17. März als Befehlshaber das NATO-Kommando JSEC und das Multinationale Kommando Operative Führung der EU, welches dem NATO-Kommando zuarbeitet. Sollfrank bekommt die Befehlsgewalt in einem feierlichen Übergabeappell am Donnerstagnachmittag, Knappe wird mit einem "Großen Zapfenstreich" am Abend verabschiedet.