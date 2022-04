Kombibad wird weitergebaut

Das Kombibad in Aalen wird weitergebaut. Das hat Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting am Donnerstagabend im Gemeinderat angekündigt. Ein Baustopp komme nicht mehr in Frage – darauf habe sich der Aussichtsrat der Aalener Stadtwerke geeinigt. Die zunächst favorisierte Rohbaufirma hatte wegen steigender Rohstoffpreise ihr Angebot zurückgezogen. Nun soll die Vergabe an den nächstbesten Bieter erfolgen, auch wenn dessen Angebot die ursprüngliche Kostenberechnung für das geplante Hallen- und Freibad am Hirschbach übersteige. Zudem wolle man weg von engen Zeitfenstern und der ursprünglich geplanten Energie- und Wärmeversorgung des Bades durch Erdgas. Veranschlagt wird der Neubau inzwischen mit 54 Millionen Euro.