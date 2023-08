Ein 45-jähriger Mann ist nach der Einnahme einer vermeintlichen Schmerztablette auf der Intensivstation gelandet. Er hatte die Tablette von einem Fremden am Hauptbahnhof Ulm bekommen.

Was vordergründig ein freundliches Angebot war, entpuppte sich für einen Mann aus dem Landkreis Esslingen als lebensgefährlich. Nachdem er eine angebliche Schmerztablette eines Unbekannten genommen hatte, musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Bundespolizei ermittelt in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung durch eine unbekannte Substanz.

Mann musste auf Intensivstation behandelt werden

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 45-Jährige am Dienstagmittag in der Unterführung am Ulmer Hauptbahnhof, als er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. So schilderte es ein Sprecher der Bundespolizei dem SWR. Der Unbekannte soll den Reisenden zunächst gefragt haben, ob er eine Schmerztablette brauche und bot ihm daraufhin eine Tablette an.

Der Mann aus dem Landkreis Esslingen nahm die Tablette noch am Hauptbahnhof in Ulm ein. Bei sich zuhause angekommen ging es ihm laut Polizei so schlecht, dass er den Rettungsdienst rief. Er musste zeitweise auf der Intensivstation behandelt werden, war möglicherweise sogar in Lebensgefahr, so der Sprecher weiter. Inzwischen konnte er das Krankenhaus wieder entlassen.

Substanz unbekannt: Verdacht auf gefährliche Körperverletzung

Ob es sich bei der Tablette um eine Droge gehandelt hat oder ob es ein Medikament war, dass der 45-Jährige schlicht nicht vertragen hat, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.