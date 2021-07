Die 8. "Königsbronner Gespräche" des Deutschen Bundeswehrverbands starten am Mittwoch erstmals virtuell. Im Mittelpunkt steht "Die Zukunft der transatlantischen Partnerschaft" unter US-Präsident Biden.

Die historische Hammerschmiede in Königsbronn im Kreis Heidenheim (Archivbild). Imago IMAGO imageBROKER/FranzxWalter ibxmal05839219

Normalerweise finden die "Königsbronner Gespräche" in der historischen Hammerschmiede in Königsbronn im Kreis Heidenheim statt. Wegen der Pandemie werden die Diskussionsrunden nun per Internet aus Berlin übertragen. Hauptrednerin am Samstag ist Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Mehr als 300 Anmeldungen für Gespräche

Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim, Roderich Kiesewetter, hatte das außen- und sicherheitspolitische Forum 2012 initiiert. Im SWR-Interview sagte Kiesewetter am Mittwoch, für die viertägige Veranstaltung gebe es mehr als 320 Anmeldungen. Bei den Gesprächen gehe es um Handelspolitik, mit besonderem Augenmerk auf den Standort Baden-Württemberg. Aber es solle auch über die Verantwortung in der europäischen Nachbarschaft diskutiert werden.

Neustart der transatlantischen Beziehungen beleuchten

Eigentlich sollte es bereits im vergangenen Jahr um die transatlantische Partnerschaft mit den USA gehen. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Gespräche kurzfristig abgesagt. Durch eine neue US-Administration ergebe sich jetzt die große Chance, den Neustart der transatlantischen Beziehungen besser zu beleuchten, so Kiesewetter. Es gebe neue Anknüpfungspunkte, "um das Verhältnis zu unserem wichtigsten Partner wieder zu verbessern, aber aber auch unsere Interessen deutlicher zu machen."

Corona-Pandemie auch als Gesprächsthema

Auch die Corona-Pandemie selbst berühre das Thema Sicherheitspolitik, so Kiesewetter. Hier zeige sich, was für gesundheitspolitische Auswirkungen mangelndes Impfen und Pandemien hätten und dass dies immer sofort auch einen Einfluss auf Wirtschaftspolitik, innere und äußere Sicherheit und sozialen Zusammenhalt habe. Die Europäer sollten auch Impfstoff abgeben, so der CDU-Politiker.