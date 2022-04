Darum geht es bei den Königsbronner Gesprächen

Unter der Überschrift "Klimaaußenpolitik: Neue Herausforderungen - Alte Lösungen?" finden am Samstag die Königsbronner Gespräche mit Fachleuten aus Wissenschaft, Politik und Militär. Im Mittelpunkt der außen- und sicherheitspolitischen Gesprächsreihe in Königsbronn (Landkreis Heidenheim) stehen die Zusammenhänge von Klimawandel und Sicherheitspolitik. Beides sei aufs engste miteinander verbunden, sagt der Initiator, der Aalener Bundestagsabgeordnete und Militärexperte Roderich Kiesewetter (CDU). Drei Gesprächsrunden bilden die Grundlage der Veranstaltung. Die erste widmet sich der Frage, wie klimabedingte Veränderungen die deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik beeinflussen. Thema Nummer zwei betrifft die Handlungsfähigkeit der Bundeswehr, Thema drei steht unter dem Titel: "Fluchtursache Klima". Auch der Krieg in der Ukraine soll Eingang in die Diskussionen finden, heißt es in einer Mitteilung.