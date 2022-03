Kloster Neresheim: Neues Kapitel im Drama um "Klostermillionen"

Der Fall der mysteriösen Neresheimer Klostermillionen geht weiter: Ein Krefelder Rechtsanwalt steht jetzt wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Er soll in den Fall verstrickt sein.

Vor neun Jahren tauchte im altehrwürdigen Kloster Neresheim (Ostalbkreis) ein mysteriöses Millionenvermögen auf. Am Freitag muss sich nun in diesem Zusammenhang ein 89-jähriger Anwalt in Krefeld vor dem Amtsgericht verantworten - wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in sechsstelliger Höhe.

Gut eine halbe Million an Erbschafts- und Kapitalertragssteuer soll der 89-Jährige hinterzogen haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Und zwar mit Hilfe einer Stiftung mit dem geheimnisvoll blumigen Namen "Weinberg". Diese Stiftung speise sich aus Spendengeldern, so die Aussage des Angeklagten. In Wirklichkeit soll es sich um das Erbe seiner Frau handeln, davon ist die Staatsanwaltschaft Krefeld überzeugt.

Herrenlose Millionen im Nachlass eines Benediktinerabts

Losgetreten wurde die als "Klostermillionen von Neresheim" bekannt gewordene Geschichte nach dem Tod des Neresheimer Benediktinerabts Norbert Stoffels. Sein Nachfolger hatte im Schreibtisch des Paters Unterlagen über zwei Konten entdeckt, Gesamtwert: 4,3 Millionen Euro. In den Büchern der Abtei war das Geld jedoch nicht verzeichnet. Und so tasteten die Mönche das Geld unklaren Ursprungs zunächst nicht an.

Im Prozess um Millionenbeträge aus dem Kloster Neresheim steht ein 89-jähriger früherer Anwalt aus Krefeld ab Freitag vor Gericht SWR

Krefelder Anwalt beansprucht Teil des Geldes

Schließlich meldete sich der Anwalt aus Krefeld und beanspruchte drei Millionen davon. Begründung: Das Geld gehöre einer Stiftung mit dem Namen "Weinberg". Seiner Aussage nach handelte es sich um ein Steuersparmodell, in das Mandanten von ihm investiert hätten. Der Anwalt geriet jedoch ins Visier der Staatsanwaltschaft, schließlich landete der Fall vor Gericht. Da der Krefelder seine Ansprüche nicht glaubhaft machen konnte, sprach der Bundesgerichtshof im Februar 2019 das Geld in letzter Instanz den Benediktinern zu. Zumal, was die Herkunft der Millionen betrifft, auch keine dunklen Quellen ausgemacht werden konnten. Die Benediktiner wollten sie in die Sanierung der in die Jahre gekommenen Klostergebäude investieren.

Der Bundesgerichtshof sprach das Geld den Benediktinern zu. Sie wollen die Summe für Sanierungen verwenden. SWR

Stammen die Millionen aus einer Erbschaft?

Damit schien der Fall um die mysteriösen Neresheimer Klostermillionen abgeschlossen. Doch nun hat die Staatsanwaltschaft Krefeld Anklage gegen den Anwalt erhoben. Er muss sich vor dem Krefelder Amtsgericht wegen Hinterziehung von Erbschafts- und Kapitalertragssteuer verantworten. Es geht um gut eine halbe Million. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem SWR mitteilte, hatte er Einspruch gegen einen Strafbefehl erhoben. Die Folge ist ein öffentliches Verfahren.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich beim "Sondervermögen Weinberg" nicht um Spenden handelt, sondern um Geld, das der Anwalt von seiner Frau geerbt hat. Eine Steuervermeidungskonstruktion, getarnt als gemeinnützige Stiftung - und alles andere als legal. Nachdem ihm der Bundesgerichtshof den Anspruch auf das Geld aber abgesprochen hatte, stellt sich die Frage: Warum muss er sich für Steuerhinterziehung verantworten? Das müssen die Richter am Freitag klären.

Zumindest einen Teil der "Klostermillionen" haben die Benediktiner inzwischen ausgegeben, teilte Konventualprior Pater Albert Knebel mit. SWR Frank Polifke

Ordensgemeinschaft wusste nichts von Verhandlung

Die Neresheimer Benediktiner wussten nach eigenem Bekunden nichts von der Verhandlung gegen den Anwalt. Konventualprior Pater Albert Knebel teilte auf eine SWR-Anfrage mit, er sei "völlig überrascht". Zu den strafrechtlichen Vorwürfen könne sich die Gemeinschaft nicht äußern. Der Prior betonte, sämtliche Gerichte hätten seinerzeit festgestellt, dass dem Anwalt keinerlei Ansprüche aus den Klostermillionen zustehen. Zumindest einen Teil davon haben die Benediktiner inzwischen ausgegeben, "für die Vereinszwecke des Klosters, (...) hauptsächlich auf die Feier der Gottesdienste bezogen, mildtätig, kirchlich und kulturell".